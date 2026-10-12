WINTERSWIJK — Filmhuis vertoont Votemos over vooroordelen en burenruzies

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Op 27 oktober draait in Filmhuis Winterswijk de Spaanse film Votemos, die het publiek meeneemt in een scherpe en vaak grappige dialoog over vooroordelen binnen een appartementencomplex. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in het Servicetheater Skopein.

In Votemos komt een bewoner met het voorstel om zijn appartement tijdelijk te verhuren aan een collega. Tijdens de bewonersvergadering blijkt dat de kandidaat in het verleden psychische problemen heeft gehad, wat bij de meeste medebewoners meteen tot argwaan leidt. Wat voor de één een klein detail is, wordt voor de ander een onoverkomelijke hindernis. De film toont hoe snel mensen oordelen zonder elkaar echt te kennen.

De film speelt zich vrijwel geheel af in één appartement en is gebaseerd op een toneelstuk. De bewoners vliegen elkaar in hoog tempo in de haren, waarbij persoonlijke verhalen en onderhuidse spanningen aan het licht komen. Thema’s als hypocrisie, geheimen, onzekerheden en menselijke zwaktes staan centraal in deze tragikomische kameropera over burenruzies en vooroordelen.

Votemos is volgens recensies een film die gezien moet worden vanwege de scherpe dialogen en herkenbare situaties. De filmhuisvoorstellingen zijn toegankelijk voor iedereen, donateurschap is niet verplicht.

Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Skopein, telefonisch via 0543-521515 of aan de kassa. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden opgehaald. De voorstellingen vinden plaats in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk.