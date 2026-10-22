LINTELO — Con Forza geeft concert in Kulturhus Lintelo

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Accordeonvereniging Con Forza uit Aalten verzorgt op zondag 8 november een concert in Kulturhus Lintelo aan de Schooldijk 23. Het optreden begint om 11.00 uur.

Het orkest speelt een afwisselend programma met onder meer de stukken Tears in the Morning en Sinfonia alla Barocco. Met het concert wil Con Forza laten horen wat een accordeonorkest in huis heeft en haar passie voor muziek delen.

Tijdens de pauze is er een verloting met diverse prijzen. De toegang tot het concert is gratis, liefhebbers van muziek zijn welkom.

Het concert vindt plaats op zondag 8 november om 11.00 uur in Kulturhus Lintelo, Schooldijk 23.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de vereniging: conforza-aalten.eu.