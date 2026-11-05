VARSSEVELD — Impactonderzoek van vanRaam toont: ruim zeven op de tien fietsers kunnen weer meedoen

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Ruim zeven op de tien gebruikers van een fiets van Van Raam zeggen dankzij hun fiets weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Ook geeft ruim 85 procent aan zonder deze fiets niet meer te kunnen fietsen. Dat blijkt uit een enquête onder 846 gebruikers uit verschillende landen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Value for Good in opdracht van de fietsenfabrikant uit Varsseveld.

Voor 69 procent van de deelnemers betekent de fiets dat zij minder afhankelijk zijn van anderen en meer zelf kunnen doen. De ondervraagden gaan gemiddeld drie tot vier keer per week op pad. In hun reacties vertellen deelnemers ook dat ze zich onderweg zekerder voelen. Vooral een driewieler kan helpen bij de balans en de angst om te vallen verminderen.

De fiets brengt gebruikers niet alleen verder van huis, maar kan volgens de deelnemers ook bijdragen aan sociale contacten en het voorkomen van eenzaamheid. Ongeveer 80 procent zegt bovendien minstens één autorit per week te laten staan en daarvoor de fiets te pakken.

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder wijst in het persbericht op de mogelijke voordelen van fietsen voor de hersenen. Fietsen stimuleert volgens hem de doorbloeding van de witte stof in de hersenen, die onder meer belangrijk is voor plannen en concentreren. Ook buiten fietsen en de natuurlijke omgeving spelen volgens Scherder een rol.

Value for Good hield de enquête in april en mei 2026. De uitkomsten zijn gebaseerd op wat deelnemers zelf rapporteerden; ze beschrijven dus de ervaringen van de ondervraagde Van Raam-gebruikers. Van Raam maakt al meer dan veertig jaar aangepaste fietsen voor mensen voor wie fietsen niet vanzelfsprekend is.