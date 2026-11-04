ZELHEM — Zelhem opent vernieuwde Smidsstraat en Magnoliaweg met boomplanting

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Op vrijdag 20 november om 14:00 uur wordt de vernieuwde Smidsstraat en Magnoliaweg in Zelhem officieel geopend. Wethouder Pouwel Inberg doet dit samen met vrijwilligers van Vitale Kern Zelhem, ondernemers en inwoners. Als afsluiting van de werkzaamheden planten zij gezamenlijk een boom, waarmee ze het einde van het project markeren en de groei naar een groener en toekomstbestendig centrumgebied symboliseren.

De herinrichting van deze straten is het eerste project uit de centrumvisie voor Zelhem, die voortkomt uit het programma Vitale Kernen Bronckhorst. In dit programma werkten inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente samen aan de toekomst van het dorp. Bij het ontwerp werden wensen en belangen van inwoners en ondernemers zorgvuldig verzameld en verwerkt.

Het centrumgebied is groener en duurzamer ingericht, met aandacht voor biodiversiteit en toekomstbestendigheid. Ook zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren en zijn fiets- en wandelroutes aangepast. Daarnaast is een extra regenwaterriool met waterberging aangelegd om regenwater vast te houden en verdroging tegen te gaan.

Met de opening van de Smidsstraat en Magnoliaweg is het eerste van drie projecten afgerond. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Markt, het plantsoen en het parkje achter de bibliotheek zijn al in volle gang en worden in 2027 uitgevoerd.

De officiële opening vindt plaats bij Magnoliaweg 2 in Zelhem. Geïnteresseerden die aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via de communicatiekanalen van de gemeente Bronckhorst.