GROENLO — Hattrick Tycho Riteco bezorgt Grol belangrijke overwinning op Cuijk

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Foto: Marcel Houwer

Grol heeft zondag 8 november op sportpark Den Elshof een belangrijke 3-1-overwinning geboekt op VV Cuijk. Tycho Riteco was de grote man aan Grolse zijde. Met drie doelpunten, waarvan twee in de slotfase, bezorgde hij zijn ploeg de volle winst.

De wedstrijd begon niet zoals Grol had gehoopt. Al in de elfde minuut kwamen de bezoekers uit Cuijk op een 0-1-voorsprong. Lang kon Cuijk daar niet van genieten, want drie minuten later bracht Tycho Riteco de thuisploeg alweer op gelijke hoogte: 1-1.

Daarna bleef het lange tijd spannend. Met de gelijke stand op het scorebord ging de wedstrijd de beslissende fase in. In de tachtigste minuut sloeg Riteco opnieuw toe en zette Grol op een 2-1-voorsprong.

Slechts twee minuten later was het opnieuw raak. Riteco maakte zijn derde doelpunt van de middag en bepaalde daarmee de eindstand op 3-1. Zijn hattrick leverde Grol drie belangrijke punten op.

Voor de Groenlose ploeg betekende de overwinning een welkome opsteker na de 4-0-nederlaag van vorige week tegen koploper VIOD in Doetinchem. Grol komt door de zege op negen punten uit zeven competitiewedstrijden.

Komende zondag 15 november speelt Grol een uitwedstrijd tegen Westervoort. De aftrap is om 14.00 uur.