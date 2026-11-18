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Vanaf januari 2027 stopt de salderingsregeling in Nederland. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen hun teruggeleverde stroom niet langer kunnen verrekenen met hun eigen stroomverbruik. Uit onderzoek onder 1038 zonnepaneeleigenaren blijkt dat bijna de helft van hen achteraf geen zonnepanelen zou hebben aangeschaft als ze hadden geweten dat de regeling zou stoppen.

De salderingsregeling maakte het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen te kopen, omdat de terugverdientijd deels gebaseerd was op het verrekenen van stroom die je teruglevert aan het net. Met het wegvallen van deze regeling verandert die rekensom. Hoewel zonnepanelen nog steeds rendabel zijn, duurt het langer voordat ze zijn terugverdiend.

Het onderzoek laat ook zien dat bijna 9 op de 10 zonnepaneeleigenaren van plan zijn hun energieverbruik aan te passen. Ze willen bijvoorbeeld vaker huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers overdag aanzetten, wanneer de zonnepanelen stroom opwekken. Toch vindt bijna een derde het te veel gedoe om hun dagelijkse energiegebruik te veranderen.

Daarnaast overweegt 39 procent van de eigenaren een thuisbatterij aan te schaffen om de opgewekte stroom beter te benutten. Volgens een energy pricing specialist van Budget Thuis is zo’n batterij aantrekkelijk, maar moet de aanschafprijs en terugverdientijd goed worden afgewogen.

Het verdwijnen van de salderingsregeling maakt zonnepaneeleigenaren bewuster van hun energieverbruik. Zes op de tien geven aan hier meer inzicht in te hebben gekregen, waarbij vrouwen iets vaker bewust zijn dan mannen. Dit inzicht helpt hen om hun gedrag aan te passen aan het moment waarop stroom wordt opgewekt en verbruikt.

Hoewel het einde van de regeling voor teleurstelling zorgt bij bijna de helft van de eigenaren, blijft het gebruik van zonnepanelen voor de meeste huishoudens financieel zinvol. Het vraagt echter wel om slimmer omgaan met het energieverbruik.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de officiële website van Budget Thuis.