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Foto: PR

Ulft – Op vrijdag 27 november vindt in de DRU Fabriek de Avond van de Niemander plaats. Dit evenement biedt een gevarieerd programma met live muziek, jamsessies en spoken word, en is toegankelijk voor iedereen die wil deelnemen of luisteren.

Tijdens de avond zijn er verschillende workshops waar bezoekers aan kunnen deelnemen. Zo is er een les Achterhoeks Sprekken, waarin deelnemers hun kennis van de Achterhoekse taal kunnen vergroten. Daarnaast kunnen bezoekers hun verhaal delen in de workshop Verhalen Zonder Grenzen, waar een woordenmuur vol persoonlijke verhalen wordt gecreëerd.

Voor wie nieuwe mensen wil ontmoeten, is er de Human Bingo: Sweet to Meet. Dit spel daagt deelnemers uit om verrassende overeenkomsten met anderen te ontdekken. Ook is er een masterclass Troost Stillevens, waarin deelnemers leren om een stilleven te maken dat hen of iemand anders kan troosten.

De deuren van de SSP-hal in de DRU Fabriek openen om 18:30 uur, het programma begint om 19:00 uur en duurt tot 22:00 uur. Toegang is gratis, maar reserveren is noodzakelijk om zeker te zijn van een plek in de workshops. Dit kan via de website van De Niemanders.

De Avond van de Niemander is een initiatief van De Niemanders en wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Oranje Fonds en V-fonds, in samenwerking met lokale bibliotheken en organisaties.

Meer informatie: bekijk de officiële website.