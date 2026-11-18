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Foto: PR

Op zaterdag 21 november organiseert d’Orangie in Groenlo een wintermarkt waar bezoekers tussen 14.00 en 17.00 uur terecht kunnen voor een middag vol sfeer en gezelligheid. Diverse kramen bieden een gevarieerd aanbod om rond te snuffelen en alvast in de feeststemming te komen.

Ook VVV Groenlo is aanwezig met een kraam, wat het evenement een extra lokale tint geeft. De wintermarkt is een gelegenheid voor inwoners en bezoekers om elkaar te ontmoeten en samen de aanloop naar de feestdagen te beleven.

De markt vindt plaats aan de Deken Hooijmansingel 116 in Groenlo.