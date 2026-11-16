GROENLO — Drie bands en Andre Manuel in Rockcafé Taste Groenlo

1 minuut leestijd

Foto: PR

Rockcafé Taste in Groenlo organiseert zaterdag 21 november een KUDO-avond (Kom Uit De Oefenruimte) met optredens van drie bands. De avond begint om 21:00 uur en de toegang is gratis.

Popjandorie speelt een mix van herkenbare hits en popsongs van de jaren ’70 tot nu. De band bestaat uit Frank, Ronald, Tamare en de nieuwe gitarist John. Automatic Bluesband brengt een stevige mix van blues, bluesrock en eigen werk, met invloeden uit jazz en country. Route 95 sluit de avond af met rock- en alternatieve klassiekers van onder meer The Doors, The Rolling Stones en De Dijk. De vijfkoppige band wil graag blijven spelen, het liefst tot hun 95ste.

Op zondag 22 november staat Andre Manuel vanaf 15:30 uur op het podium van Rockcafé Taste met zijn nieuwe voorstelling “de Eenzame Ziel”. Het café is uitverkocht, maar wie nog kaarten wil, kan proberen deze te bemachtigen via ticketswap.nl.

Meer informatie over het programma van Rockcafé Taste is te vinden in de activiteitenkalender.