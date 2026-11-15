BORNE/GROENLO — HV Grol DS1 wint met ruime cijfers van Borhave DS1 in Borne

1 minuut leestijd

Foto: PR

De dames van HV Grol hebben zondagmiddag een overtuigende overwinning geboekt tegen Borhave. In een uitwedstrijd in Borne lieten de Grolse speelsters weinig aan het toeval over en namen zij de volle winst mee naar huis.

Vanaf het begin was duidelijk dat HV Grol de punten wilde pakken. Met een sterke dekking en uitstekend keeperswerk maakten ze het de thuisploeg lastig om te scoren. Aan de andere kant wisten de bezoekers effectief te blijven, wat leidde tot een ruststand van 8-14 in het voordeel van HV Grol.

Na de rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Borhave kwam terug en bracht de score terug tot 23-19, waardoor er nog even spanning leek te ontstaan in de slotfase. Toch behield HV Grol de controle. Zelfs in ondertal voerden ze het spel verstandig uit, waarbij ze de bal niet overhaast afrondden. Zo lukte het hen de voorsprong uit te breiden en met 22-27 te winnen.

De zege was het resultaat van een hechte teamprestatie waarbij discipline en rust het verschil maakten.