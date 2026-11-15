ACHTERHOEK — VIOS Beltrum wint streekderby, Grol verliest in Westervoort

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VIOS Beltrum heeft zondag de derby tegen Sportclub Rekken met 0-1 gewonnen. In een spannende wedstrijd trok het team uit Beltrum aan het langste eind en pakte zo de volle winst in deze streekontmoeting.

In de tweede klasse leed s.v. Grol een nederlaag. Zij verloren met 3-0 bij SC Westervoort, waar het duel al bij rust op 2-0 stond. De uitslag betekent een tegenvaller voor Grol, dat in deze klasse actief is.

SC Meddo boekte in de vijfde klasse de grootste overwinning van het weekend. Tegen VV Wolfersveen werd het 6-1, waarmee Meddo een duidelijk statement maakte.

Andere uitslagen van zondag waren onder meer: Sportclub Neede won met 2-1 van Ulftse Boys, VV Rietmolen versloeg SV Kilder met 3-1 en VV Gendringen won met 3-0 van Erix. AD’69 en GSV’63 behaalden beiden een 2-1 zege, respectievelijk tegen KSV en MEC. HMC’17 won met 0-2 bij Bredevoort, terwijl vv DEO en SVBV elkaar in evenwicht hielden met 1-1. SV Halle won met 2-0 van VV Lochuizen.

Op zaterdag won AZSV met 0-1 bij DZC ’68, terwijl Longa ’30 met 4-1 verloor bij FC Zutphen. In het eredivisievolleybal behaalde Orion Stars HS1 uit Doetinchem een 2-3 overwinning bij Sliedrecht Sport HS1.

Bij de reserveteams won FC Eibergen 2 met 3-0 van Sportclub Groessen 4. s.v. Grol 2 verloor met 6-1 van VIOD 3. De uitslagen van drie andere zondagwedstrijden waren nog niet verwerkt: RKZVC 2–Avanti Wilskracht 2, SV Orion 2–s.v. Grol 2 en vv DEO 2–FC Eibergen 3.

Dit bericht kan worden aangevuld als er meer uitslagen bekend zijn