AALTEN — Aaltens Christelijk Mannenkoor viert 70-jarig jubileum met concert in Oude Helenakerk

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Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat dit jaar 70 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum geeft het koor op zaterdag 28 november 2026 een concert in de Oude Helenakerk. Het optreden begint om 19.30 uur.

Het mannenkoor werd opgericht in 1956 en heeft sindsdien een vaste plek in het culturele leven van Aalten. Het jubileumconcert is een moment om dit lange bestaan te vieren en de zangtraditie voort te zetten.

De Oude Helenakerk, een bekende locatie in Aalten, vormt het decor voor het concert. Wie het jubileumconcert wil bijwonen, kan op 28 november om 19.30 uur in de Oude Helenakerk in Aalten terecht.