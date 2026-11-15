GROENLO — Kyra Broshuis ontvangt Gouden Veertje voor inzet bij Grols carnaval

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Tijdens de start van het carnavalsseizoen op 11 november kreeg Kyra Broshuis een bijzondere erkenning voor haar bijdrage aan het Grolse carnaval. Ze ontving het Gouden Veertje, een onderscheiding voor mensen die geen lid zijn van carnavalsvereniging de Knunnekes, maar zich toch verdienstelijk maken voor het carnaval in Groenlo.

Broshuis werd in het zonnetje gezet vanwege haar vele tekstuele bijdragen. Ze schrijft onder meer teksten voor de redes van prinsen, adjudanten en buutredners die optreden op de podia tijdens het carnaval. Daarnaast is ze correspondent voor de Groenlose Gids, waarmee ze ook een belangrijke rol speelt in het vastleggen en verspreiden van het carnavalsnieuws.

De uitreiking vond plaats tijdens een kroegentocht die de avond van 11 november afsloot in de Lange Gang in Groenlo. Daar werden ook andere activiteiten georganiseerd, waaronder de onthulling van het nieuwe KAPSTOK-logo met de tekst ‘750 x Alaaf’.

Het Gouden Veertje is een jaarlijkse traditie binnen het Grolse carnaval en wordt toegekend aan mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor het feest, zonder lid te zijn van de Knunnekes. Met deze onderscheiding erkent de carnavalsvereniging de waardevolle bijdrage van Broshuis aan de lokale carnavalscultuur.