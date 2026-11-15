Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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Foto: PR

Het blijft vandaag in Achterhoek aan de koude kant. De temperatuur ligt tussen ongeveer 0 en 9 graden en het weerbeeld is vooral motregenachtig.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt motregenachtig. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Ook wanneer het tijdelijk wat lichter wordt, blijft de lucht koel aanvoelen. Veel opwarming zit er vandaag niet in en in de schaduw blijft het ronduit fris.

Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 90 procent en is het grootst in de avond. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding blijft gedurende de dag verstandig. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:53 tot 16:42 uur.