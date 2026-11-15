WINTERSWIJK — Winterswijk organiseert thema-avond over rol van mannen bij voorkomen van geweld tegen vrouwen

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Foto: Marcel Houwer

Mannen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Op maandag 7 december gaat schrijver Jens van Tricht hierover in gesprek met bezoekers tijdens een thema-avond in Bibliotheek Winterswijk.

Van Tricht is oprichter van Emancipator en neemt bezoekers mee in de wereld van mannenemancipatie. Hij bespreekt hoe traditionele ideeën over mannelijkheid, die via vrienden, school en sociale media worden doorgegeven, invloed hebben op relaties, respect en gelijkwaardigheid. Daarbij benadrukt hij dat mannen niet per definitie onderdeel zijn van het probleem, maar juist een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing door grenzen te respecteren en voor gelijkwaardigheid op te komen.

De avond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur, en wordt geopend door wethouder Loes ten Dolle van de gemeente Winterswijk. Ook leden van de Soroptimisten zijn aanwezig. De bijeenkomst is een initiatief van de gemeente Winterswijk en Bibliotheek Oost-Achterhoek, met medewerking van Emancipator en de Soroptimisten.

Deze thema-avond maakt deel uit van Orange the World, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar ligt de focus op de rol van mannen en jongens als bondgenoten in de strijd tegen dit geweld.

De toegang is gratis en iedereen is welkom. Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, telefonisch via 088-0062929 of aan de informatiebalie van de bibliotheek.