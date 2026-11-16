GROENLO — Zes leden s.v. Grol vieren 50-jarig jubileum

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Foto: Stefan Kempers

Zes leden van sportvereniging Grol zijn donderdag 12 november 2026 in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. De jubileumviering vond plaats bij De Stadschpomp.

Vijf van de zes jubilarissen waren aanwezig: Eugene Beemers, Marcel ten Barge, Ivonne Klein Gunnewiek, Edwin Roesink en Manfred Huijskes. Johan Klein Gunnewiek kon niet aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst spraken leden van het Algemeen Bestuur de jubilarissen persoonlijk toe. Zij ontvingen een bos bloemen en een beeldje als blijk van waardering voor hun langdurige betrokkenheid bij de vereniging.

De foto bij het bericht toont de aanwezige jubilarissen, van links naar rechts: Ivonne Klein Gunnewiek, Manfred Huijskes, Marcel ten Barge, Eugene Beemers en Edwin Roesink. Johan Klein Gunnewiek ontbreekt op de foto.