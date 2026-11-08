ZUTPHEN — Alzheimer Café Zutphen bespreekt de kracht van muziek bij dementie

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Op woensdag 18 november 2026 komt het Alzheimer Café Zutphen e.o. bijeen in Het Bornhof aan de Hobbemakade 246. Het thema van deze maand is de kracht van muziek bij dementie, met aandacht voor hoe muziek herinneringen, emoties en contact kan beïnvloeden.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoeting voor mensen met dementie, hun familie, hulpverleners en andere belangstellenden. Hier wisselen ze ervaringen uit en krijgen ze informatie over het leven met dementie. Tijdens de bijeenkomst zijn brochures en boeken van Alzheimer Nederland beschikbaar, die meegenomen of geleend kunnen worden.

Deze avond neemt zorgzanger Jan Geert Schouwstra van Zingen in de Zorg het publiek mee in de werking van muziek in het brein. Muziek kan rust geven, stress verminderen en zelfs het meezingen met bekende liedjes mogelijk maken als spreken moeilijk is geworden. Samen zingen helpt gevoelens en herinneringen te uiten en versterkt het gevoel van eigen identiteit.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, maar inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur mogelijk. Het programma loopt tot ongeveer 21.00 uur.

Wie interesse heeft in de nieuwsbrief van het Alzheimer Café kan een e-mail sturen naar ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor wie behoefte heeft aan advies of een luisterend oor is De Dementielijn bereikbaar op telefoonnummer 0800-5088, dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur.

Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland.