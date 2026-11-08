MARIËNVELDE — Oost Gelre wil twee woningen mogelijk maken aan Waalderweg in Mariënvelde

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Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft ingestemd met het plan om op het gemeentelijke perceel aan de Waalderweg in Mariënvelde ruimte te bieden voor maximaal twee woningen. Het gaat om een hoekperceel bij de Vierhoek waar een monumentale walnootboom staat, die behouden moet blijven.

Vanwege de aanwezigheid van de boom en de bestaande rooilijnen is het niet mogelijk om een standaardwoning te bouwen. Daarom worden de bouwmogelijkheden aangepast, zodat er kleinere en betaalbare woningen kunnen komen. De gemeente wil met deze ontwikkeling een lege plek in het dorpslint invullen en zo bijdragen aan de woningbouwopgave.

De grondprijs wordt verlaagd van 249 naar 225 euro per vierkante meter vanwege de bijzondere omstandigheden op het perceel. Eerder werd het perceel al aangeboden, maar dat leverde weinig reacties op. Sindsdien hebben inwoners en de Dorpsbelangenorganisatie Mariënvelde opnieuw gevraagd naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie.

De plannen zijn nog niet definitief. De gemeente informeert eerst omwonenden en de Dorpsbelangenorganisatie over het voorstel. Daarna kan de procedure starten om het bouwvlak officieel aan te passen. Vervolgens wordt het perceel met vooraf vastgestelde voorwaarden op een transparante manier aangeboden aan geïnteresseerden.