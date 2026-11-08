LICHTENVOORDE — Gemeente Oost Gelre zoekt ontwikkelaar voor twintig appartementen in Lichtenvoorde

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Foto: Streekgids SG

De gemeente Oost Gelre gaat een ontwikkelaar selecteren voor de bouw van twintig appartementen aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde. Het college heeft de selectieleidraad voor de verkoop van de bouwkavel en de ontwikkeling van het gebouw goedgekeurd.

De appartementen komen op de plek van de tijdelijke parkeerplaats bij de voormalige Rabobanklocatie. De kavel is ongeveer 2.381 vierkante meter groot. De gemeente streeft ernaar dat zoveel mogelijk woningen betaalbaar zijn. Ontwikkelaars kunnen extra punten verdienen als zij ook sociale huurwoningen opnemen in hun plannen.

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen. Eerst beoordeelt de gemeente de ervaring en motivatie van geïnteresseerde partijen. De drie partijen met de hoogste scores mogen vervolgens een schetsontwerp, een woningbouwprogramma en een bod op de kavel indienen. Op basis daarvan kiest de gemeente één ontwikkelaar.

Er gelden al ruimtelijke kaders voor het gebouw. Zo mag het maximaal elf meter hoog worden en moet het parkeren op eigen terrein worden opgelost. Ook zijn er regels voor de oriëntatie van het gebouw en het beperken van inkijk in omliggende tuinen.

Er is nog geen ontwerp of ontwikkelaar bekend. Nadat de procedure is afgerond, wordt duidelijk hoe het gebouw eruit komt te zien en wanneer de bouw kan starten.