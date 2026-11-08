LICHTENVOORDE — Speeltuin Kindervreugd in Lichtenvoorde krijgt 3.000 euro voor veiliger speeltoestellen

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Foto: Vrijwilligers werken aan het onderhoud en de veiligheid van de speeltoestellen. Speeltuin Kindervreugd ontvangt hiervoor een bijdrage van 3.000 euro. Beeld: AI-illustratie.

Speeltuin Kindervreugd ontvangt een bijdrage van 3.000 euro van het GUV Goede doelen fonds. Het geld wordt ingezet om speeltoestellen te repareren, onderdelen te vervangen en de veiligheid van de speeltuin te verbeteren.

De speeltuin kampt met een flinke onderhoudsopgave. Tijdens een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vorig jaar kwamen veertig aandachtspunten naar voren. Het gaat om onderdelen die hersteld, aangepast of vervangen moeten worden.

Het bestuur van Kindervreugd wil zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden samen met vrijwilligers uitvoeren. Voor specialistische reparaties en vervanging van onderdelen is echter ook financiële steun nodig. De bijdrage van het GUV fonds helpt om een deel van deze werkzaamheden te realiseren.

Kindervreugd is de laatste speeltuinvereniging in Lichtenvoorde en telt ongeveer 250 aangesloten gezinnen. De speeltuin is normaal gesproken dagelijks geopend van Pasen tot het einde van het jaar. Traditiegetrouw wordt het seizoen geopend met een paaseierenzoektocht en rond Sinterklaas organiseert de vereniging activiteiten voor kinderen.

In mei 2027 viert de speeltuin haar vijftigjarig jubileum. Het bestuur hoopt het jubileum te vieren met een opgeknapte speeltuin die weer jaren meegaat. Daarom blijft de vereniging zoeken naar financiële steun en vrijwilligers om het onderhoud te ondersteunen, zodat de speeltuin ook voor toekomstige generaties behouden blijft.