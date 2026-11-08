ETTEN — Landbouwsluis bij Etten moet drukte op N317-kruising verminderen

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Foto: Beeld: AI-illustratie. – De landbouwsluis op de Oude IJsselweg moet het doorgaande autoverkeer verminderen en de drukte op de kruising met de N317 terugdringen.

De gemeente Oude IJsselstreek legt de landbouwsluis op de Oude IJsselweg bij Etten opnieuw aan om het verkeer op de kruising met de N317, ook wel de Slingerparallel genoemd, te verminderen. De maatregel moet uiterlijk in januari 2027 klaar zijn, maar een exacte startdatum is nog niet bekend.

De kruising bij het Waalse Water staat al jaren bekend als druk en onoverzichtelijk. Vooral fietsers hebben moeite om het overige verkeer goed te zien wanneer er veel voertuigen wachten. De landbouwsluis sluit de Oude IJsselweg af voor doorgaand autoverkeer, maar laat landbouwvoertuigen en fietsers wel passeren.

Tijdens een eerdere proef daalde het aantal passerende motorvoertuigen van ongeveer 2.200 naar circa 200 per dag. Wethouder Rens Spijkers zegt dat de maatregel de situatie op korte termijn veiliger moet maken, ook al is het geen definitieve oplossing voor het verkeersprobleem.

Niet alle omwonenden zijn blij met de terugkeer van de landbouwsluis. Zij vrezen dat automobilisten alternatieve routes door het buitengebied gaan zoeken, wat mogelijk tot nieuwe verkeersproblemen leidt. De gemeente houdt daarom de verkeersbewegingen op omliggende wegen nauwlettend in de gaten.

De provincie Gelderland is eigenaar van de N317 en verantwoordelijk voor aanpassingen aan de kruising zelf. De gemeente kan alleen maatregelen nemen op de gemeentelijke wegen die erop aansluiten. Voor de aanleg van de landbouwsluis is een investeringskrediet van 70.000 euro aangevraagd.

De afsluiting moet klaar zijn voordat de provincie begint met werkzaamheden aan de afslag naar het nieuwe Slingeland Ziekenhuis. Die werkzaamheden starten rond januari 2027 en kunnen extra sluipverkeer veroorzaken. De landbouwsluis wordt zo aangelegd dat deze langere tijd kan blijven liggen. Zodra de provincie de kruising opnieuw inricht, bekijkt de gemeente of de afsluiting nog nodig is.