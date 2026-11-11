HENGELO (GLD) — Groep 8 neemt tijdelijk de plek in van de gemeenteraad in Bronckhorst

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Op 18 en 25 november 2026 krijgen groep 8-leerlingen uit Bronckhorst de kans om in de raadzaal van het gemeentehuis zelf aan het werk te gaan als gemeenteraadslid. Ruim 265 kinderen van tien basisscholen kruipen onder begeleiding van burgemeester Patrick van Domburg in de rol van raadsleden tijdens het project ‘Groep 8 aan de macht’.

Op beide ochtenden organiseren zij een eigen kinderraadsvergadering, waarin de kinderen voorstellen presenteren en verdedigen die ze met hun politieke partijen op school hebben voorbereid. De voorstellen zijn door de leerlingen zelf bedacht en sluiten aan bij de onderwerpen die ze de weken ervoor met hun leerkrachten hebben bestudeerd, zoals democratie, politiek en de taken van de gemeente.

Na de discussies volgt een democratische stemming om het beste voorstel te kiezen. De winnende school ontvangt een bedrag van 250 euro om het plan daadwerkelijk uit te voeren. Naast het stemmen maken de leerlingen kennis met de praktijk van de lokale democratie door middel van een quiz over burgerschap en een rondleiding door het gemeentehuis.

Burgemeester Van Domburg benadrukt het belang van het initiatief. Hij zegt dat het kinderen op een speelse manier laat zien hoe de lokale politiek werkt en hen stimuleert actief betrokken te zijn bij de samenleving.

De kinderraadsvergaderingen starten op woensdag 18 november om 08.45 uur en 10.40 uur, en vervolgens op woensdag 25 november om 10.40 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hengelo (Gld). Toeschouwers zijn welkom zonder zich aan te hoeven melden.