REKKEN — Plan voor wooncollectief met twintig woningen aan Dr. Slotlaan in Rekken

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Foto: Foto ter illustratie: woningbouwproject in uitvoering – Foto: Martcel Houwer

Het college van Berkelland staat positief tegenover een plan voor de bouw van twintig woningen aan de Dr. Slotlaan 16 in Rekken. Het gaat om zes starterswoningen en veertien levensloopbestendige woningen die samen een wooncollectief vormen. De initiatiefnemer en de Dorps Coöperatie Rekken mogen nu een vergunning aanvragen, maar de bouw is nog niet definitief goedgekeurd.

De woningen komen op een locatie die tot 2023 in gebruik was bij Tactus Verslavingszorg en sindsdien leegstaat. Het wooncollectief is bedoeld als een gemeenschap waar bewoners voorzieningen en het beheer van het terrein delen. Voorbeelden van deze gezamenlijke voorzieningen zijn een ontmoetingsruimte, deelauto’s en gedeeld gereedschap.

De gemeente Berkelland en de initiatiefnemer moeten nog afspraken maken over de uitvoering en de kosten van het project. Pas daarna kan de vergunning formeel worden aangevraagd. Het plan past binnen de wens om in Berkelland meer woningen te bouwen, met aandacht voor starters en levensloopbestendige woningen.

Meer informatie over woningbouw in Berkelland is te vinden op de activiteitenpagina over woningbouw in Berkelland.