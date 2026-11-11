GROENLO — ENORM’s Kerst met Ballen in De Mattelier

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Foto: PR

Op zondag 20 december 2026 staat De Mattelier in Groenlo weer in het teken van Kerst met Ballen, een muzikale kerstshow van de band ENORM. Vanaf 16:30 uur verandert de grote zaal in een sfeervol winterdecor waar bezoekers kunnen genieten van livemuziek, kerstklassiekers en verrassende meezingers.

De Mattelier opent haar deuren al om 15:30 uur. De show belooft een middag en avond vol warmte en feestelijkheid te worden, met humor en kippenvelmomenten. De inmiddels bekende decemberhit “Op hoes an met Kerstmis” ontbreekt uiteraard niet en zorgt voor een hoogtepunt waarbij de hele zaal in kerststemming komt.

De voorstelling is geschikt voor jong en oud en staat bekend om de gezellige en energieke sfeer waarin stilzitten bijna onmogelijk is. Na twee eerdere edities keert ENORM terug met een nog grotere en sfeervollere kerstbeleving.

Kaarten kosten €29,00 en bieden zit- en staplekken. Reserveren kan telefonisch via 0544 – 46 20 20 of per e-mail via info@demattelier.nl.

Meer informatie over deze en andere voorstellingen in De Mattelier is te vinden op de officiële pagina van ENORM in De Mattelier.