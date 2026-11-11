GROENLO — Seniorenorkest Achterhoek speelt in De Mattelier Groenlo

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Het Seniorenorkest Achterhoek komt op donderdag 10 december 2026 naar De Mattelier in Groenlo voor een zitconcert. Het orkest, bestaande uit ruim veertig ervaren muzikanten, repeteert wekelijks in Eibergen en speelt een gevarieerd programma met muziek uit klassieke werken, film, musical en populaire cultuur.

Onder leiding van dirigent Willem Loff brengt het orkest muziek met veel energie en aandacht. Zijn toegankelijke stijl zorgt ervoor dat zowel de muzikanten als het publiek zich verbonden voelen. Het orkest treedt regelmatig op bij lokale evenementen en bijeenkomsten voor senioren in de regio.

De voorstelling begint om 14.30 uur, de zaal gaat open om 14.00 uur. Kaarten kosten 6 euro en zijn te reserveren via telefoonnummer 0544 – 46 20 20 of per e-mail via info@demattelier.nl.

Meer informatie over deze en andere voorstellingen in De Mattelier is te vinden op de officiële pagina van De Mattelier.