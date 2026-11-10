WINTERSWIJK — Film Home draait op 24 november in Filmhuis Winterswijk

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Op dinsdag 24 november vertoont Filmhuis Winterswijk de film Home drie keer: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De film volgt een migrantengezin uit Joegoslavië dat in 1991 naar Denemarken emigreert, terwijl het thuisland op de rand van een burgeroorlog staat.

Regisseur Marijana Jankovic baseerde het verhaal op haar eigen ervaringen. Het gezin laat twee jongens achter bij hun oma en probeert in Denemarken een nieuw leven op te bouwen. De jongste dochter Maja, zes jaar oud, leert snel de taal en vertaalt vaak voor haar ouders, ook in moeilijke situaties. De film toont de spanningen en uitdagingen van het gezin, waarbij de politieke situatie op de achtergrond blijft.

Home kreeg lovende recensies, onder meer van Cinemagazine en VPRO Cinema, die het realistische acteerwerk en de emotionele impact benadrukken.

De voorstellingen vinden plaats in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk. De kassa opent een halfuur voor aanvang van de eerste voorstelling, en 30 tot 45 minuten voor de latere voorstellingen. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Skopein of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.

Filmhuis Winterswijk benadrukt dat hun films voor iedereen toegankelijk zijn, donateurschap is niet verplicht. Donateurs krijgen wel korting op de entreeprijs.