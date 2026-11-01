WINTERSWIJK — De la Comédie Française draait op 17 november in Filmhuis Winterswijk

2 minuten leestijd

Foto: PR

Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 17 november de Franse film De la Comédie Française. De film speelt zich af achter de schermen van het oudste nog actieve theatergezelschap ter wereld, de Comédie Française, en volgt de hectische uren voorafgaand aan de première van een moderne bewerking van Macbeth.

In De la Comédie Française gaat van alles mis: een hoofdrolspeelster zit vast in de trein, de regisseur is haar toegangspasje vergeten en er ontstaan conflicten binnen het gezelschap. Regisseur Nina probeert de chaos te beheersen en het stuk toch op tijd op de planken te krijgen. De film combineert snelle dialogen, grote gebaren en humor, en laat zien hoe het theatergezelschap ondanks alle tegenslagen altijd doorgaat.

De film is opgenomen in het indrukwekkende gebouw van de Comédie Française en alle acteurs en medewerkers zijn ook daadwerkelijk verbonden aan dit gezelschap. De film duurt ongeveer drie uur en is opgebouwd uit scènes met tijdsaanduidingen, wat de spanning opvoert.

De la Comédie Française wordt vertoond op drie tijdstippen: 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De kassa opent respectievelijk een half uur, een half uur en drie kwartier voor aanvang. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Filmhuis Winterswijk of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.

De film is voor iedereen toegankelijk, donateurs krijgen een korting van 3 euro per voorstelling, maar lidmaatschap is niet verplicht om de film te bezoeken.

Meer informatie over het volledige programma en reserveren is te vinden op de programma pagina van Filmhuis Winterswijk.