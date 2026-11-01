NEEDE — Neede organiseert jaarlijkse wandeltocht door buitengebied

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op zondag 15 november organiseert VVV Neede weer de jaarlijkse wandeltocht door het fraaie buitengebied van Neede. De tocht voert deelnemers langs de oude spoorbaan, rustige beken, particulier terrein en een natuurgebied.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: ongeveer 6, 11 of 16 kilometer. De start is tussen 9.30 en 11.30 uur bij VSO De Triviant aan de Bleekenweg 1a in Neede. Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

Deelname kost €7,50 per persoon. Hiervoor krijgen wandelaars de routebeschrijving, een consumptie en een kop soep. Parkeren is mogelijk bij Optisport/zwembad ’t Spilbroek aan de Stationsweg in Neede.

Bij extreem slecht weer gaat de tocht niet door. De meest actuele informatie is beschikbaar via de website van VVV Neede.