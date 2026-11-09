BREDEVOORT — Discussie over eerlijk en begrijpelijk financieel systeem in de Koppelkerk

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Foto: Carlijn Kingma

In de Koppelkerk in Bredevoort vindt vrijdag 20 november een Meet Up plaats over het thema ‘Een eerlijk, betrouwbaar en begrijpelijk financieel systeem’. Hans Alberse, voormalig bestuurder en burgemeester van Oude IJsselstreek, gaat die avond in gesprek met experts en het publiek om het complexe financiële stelsel inzichtelijk te maken.

De bijeenkomst start om 19.00 uur met de vertoning van twee video’s over de totstandkoming van de tekening ‘Het waterwerk van ons geld’ van Carlijn Kingma. Dit beeld helpt om fundamentele vragen te stellen over hoe geld wordt gecreëerd en verdeeld, en waarom het huidige systeem ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen is, zelfs voor de overheid.

Een belangrijk onderwerp van de avond is vertrouwen: wie moet het voortouw nemen bij het hervormen van het geldstelsel? Moeten gekozen politici dat doen, of ligt die rol bij centrale banken of private partijen zoals banken en techbedrijven? Journalist Thomas Bollen, bekend van ‘Geld genoeg, maar niet voor jou’, bespreekt onder meer met Paul Tang, voormalig financieel woordvoerder van de PvdA en nu wethouder van Almere, de impact van de kredietcrisis van 2008 en het uitblijven van echte hervormingen door de bankenlobby.

De Meet Up nodigt bezoekers uit om mee te denken over wat er misgaat in het systeem, welke verantwoordelijkheid iedereen daarin heeft en wat mensen bereid zijn in te leveren. De tekening van Kingma laat zien dat veranderingen in één onderdeel van het financiële systeem altijd gevolgen hebben voor het geheel. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de groeiende vermogensongelijkheid en het feit dat winst vooral bovenin blijft hangen.

Verder komt de vraag aan bod of de maatschappij kan terugkeren naar geld als ruilmiddel, gericht op productie en maatschappelijke investeringen, in plaats van geld verdienen met geld. Er wordt gekeken of zulke veranderingen ook op lokaal niveau mogelijk zijn.

De discussie start om 20.00 uur, na een inloop vanaf 18.45 uur. De toegang is gratis, wel wordt gevraagd om vooraf aan te melden via de website van de Koppelkerk. Donaties worden op prijs gesteld.

De Koppelkerk bevindt zich aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort.