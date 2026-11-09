BREDEVOORT — Expositie Art Brut toont directe en rauwe kunst in Koppelkerk

2 minuten leestijd

Foto: Stephan Reisig

Van 20 november 2026 tot en met 24 januari 2027 is in de Koppelkerk in Bredevoort een expositie te zien van kunstwerken die onder de stroming Art Brut vallen. Deze kunstvorm staat bekend om zijn directe en ongeremde expressie, waarbij kunstenaars hun binnenwereld tonen zonder zich te bekommeren om gangbare kunstnormen.

Art Brut, ook wel outsiderkunst genoemd, laat zich niet makkelijk in een hokje plaatsen. De makers verlangen niet naar erkenning, maar het werk verdient de aandacht juist vanwege de rauwe en authentieke kracht.

De expositie in Bredevoort is een vervolg op de ‘Insider Art’ expositie in 2021, eveneens gehouden in de Koppelkerk. Voor de selectie van de tentoongestelde werken is samengewerkt met Elvira van Eijl, initiatiefnemer van de Art Brut Biënnale in Hengelo. Die biënnale biedt een breed scala aan kunst met verschillende stijlen, waaronder humoristisch, kleurrijk en soms verontrustend werk, vaak in contrasterende grijstinten en uitingen.

Uit de biënnale is een keuze gemaakt die de diversiteit van Art Brut goed weergeeft. De werken van de kunstenaars Catharina Pearls, Collectief Gildehuis, Lotte van Sloten, Willie Beckmans, authenktic, Carla van Slooten, Stephan Reisig, Amber de Motte, Bob van Brunschot en Meiluté Vaitkienè zijn te zien tijdens de expositie.

De officiële opening is op zaterdag 21 november om 16:00 uur. De Koppelkerk is open van vrijdag tot en met zondag tussen 11:00 en 17:00 uur. Rondleidingen worden gehouden op deze dagen om 14:00 en 15:00 uur. De toegang is gratis, bezoekers wordt een donatie van ongeveer vijf euro aangeraden.

De Koppelkerk is gevestigd aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Aanmelden voor de opening kan via de website van de Koppelkerk.

Praktische informatie: de ticketpagina.