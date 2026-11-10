DOETINCHEM — De Graafschap sluit uitsupporters uit tot eind maart na blokkade spelersbus

1 minuut leestijd

Foto: PR

De Graafschap neemt tot en met 31 maart 2027 geen supporters mee naar uitwedstrijden. De club heeft deze maatregel ingesteld nadat supporters op 8 november de toegangen van stadion De Vijverberg afsloten, waardoor de spelersbus niet naar Arnhem kon vertrekken en de wedstrijd tegen Vitesse niet doorging.

De Graafschap noemt de blokkade onacceptabel en is een onderzoek gestart. Hierbij worden camerabeelden, verklaringen en andere informatie bekeken. De club werkt samen met politie, Openbaar Ministerie, gemeente en KNVB om de betrokkenen te identificeren.

Personen die bij de blokkade betrokken zijn, kunnen lokale stadionverboden krijgen. Daarnaast zet de club zich in voor landelijke stadionverboden en laat juridisch beoordelen of verdere stappen mogelijk zijn. De individuele betrokkenheid wordt nog onderzocht.

De KNVB heeft de afgelaste wedstrijd opnieuw vastgesteld op maandag 23 november 2026 om 20.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld onder dezelfde voorwaarden als eerder door de Arnhemse lokale driehoek waren bepaald.