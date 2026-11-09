REGIO — AZSV pakt periodetitel, Grol wint dankzij hattrick en VIOS Beltrum blijft koploper

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Foto: Marcel Houwer

Het voetbalweekend van zaterdag 7 en zondag 8 november 2026 heeft voor de Achterhoekse clubs uiteenlopende resultaten opgeleverd. AZSV veroverde de eerste periodetitel in de vierde divisie door de streekderby tegen DZC’68 te winnen. Grol herstelde zich met een 3-1-overwinning op VV Cuijk, terwijl VIOS Beltrum en FC Eibergen hun sterke reeks voortzetten. Voor RKZVC, FC Trias en Erix eindigde het weekend in een nederlaag.

AZSV wint streekderby en pakt periodetitel

AZSV boekte zaterdag een belangrijke 1-0-overwinning op DZC’68 in Doetinchem. Lange tijd bleef het duel zonder doelpunten, maar in de tachtigste minuut maakte Cas Evers met een kopbal het verschil. Hij profiteerde van een voorzet van Diego van der Weide.

De Aaltense ploeg verzekerde zich met de overwinning van de eerste periodetitel in de vierde divisie en blijft koploper. Voor DZC’68 betekende de streekderby opnieuw een teleurstellend resultaat.

Grol herstelt zich, VIOD blijft winnen

Grol heeft zich zondag op sportpark Den Elshof hersteld van de 4-0-nederlaag tegen VIOD een week eerder. Tegen VV Cuijk wonnen de Groenloërs met 3-1, dankzij drie doelpunten van Tycho Riteco.

De bezoekers kwamen eerst op voorsprong, maar Riteco zorgde snel voor de gelijkmaker. In de slotfase sloeg hij nog tweemaal toe en bezorgde Grol daarmee drie belangrijke punten.

VIOD blijft ondertussen uitstekend presteren in de tweede klasse. De Doetinchemse ploeg won met 2-1 op bezoek bij DCS in Zevenaar en behoudt de koppositie. Varsseveld kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Beuningse Boys.

Longa’30 en FC Winterswijk delen de punten

In de eerste klasse moest Longa’30 genoegen nemen met een 0-0-gelijkspel tegen Achilles’29. De Lichtenvoordse ploeg wist voor eigen publiek niet tot scoren te komen en pakte daarmee één punt.

Ook FC Winterswijk speelde gelijk. De thuiswedstrijd tegen RKHVV eindigde in 1-1. SDOUC kende een minder succesvolle zondag. De ploeg uit Ulft verloor op eigen veld met 0-2 van SC Bemmel.

VVG’25 blijft het moeilijk houden in de eerste klasse. De ploeg uit Gaanderen verloor met 5-2 bij OJC Rosmalen en wacht nog altijd op de eerste competitieoverwinning.

RKZVC en FC Trias verliezen, ZZC’20 wint opnieuw

RKZVC kon de overwinning van vorige week op Concordia Wehl geen vervolg geven. De ploeg uit Zieuwent verloor zondag thuis met 0-3 van FC Dinxperlo.

FC Trias ging eveneens onderuit. De Winterswijkse vereniging verloor de uitwedstrijd tegen Elsweide met 3-1 en blijft daardoor in de onderste regionen van de derde klasse.

Vorden verloor op eigen veld met 0-2 van DVC’26. ZZC’20 uit Zelhem kende wel een succesvol weekend. De ploeg won zaterdag met 3-1 van GWVV en boekte daarmee de tweede competitieoverwinning op rij. Ook Pax uit Hengelo pakte drie punten door zaterdag bij SV Wisch in Silvolde met 2-1 te winnen.

VIOS Beltrum blijft koploper, FC Eibergen wint opnieuw

In de vierde klasse blijft VIOS Beltrum uitstekend presteren. De ploeg van trainer William Krabbenborg versloeg Sportclub Neede met 3-0. Sem Groot Zevert en Bouke Ratering zorgden al binnen tien minuten voor een 2-0-voorsprong. Freek Helmers bepaalde nog voor rust de eindstand op 3-0.

Ook FC Eibergen blijft winnen. De ploeg versloeg Rietmolen op vreemde bodem met 2-0 en houdt daarmee de aansluiting met koploper VIOS Beltrum.

Ruurlo kende eveneens een succesvolle middag. De thuiswedstrijd tegen Kilder werd met 3-1 gewonnen.

Voor Erix verliep de thuiswedstrijd tegen Sprinkhanen teleurstellend. De Lieveldse ploeg verloor met 1-3 en kon daarmee geen vervolg geven aan de overwinning van vorige week op Kilder.

Reünie boekte een 4-2-overwinning op Sportclub Rekken. Ulftse Boys en Montferland deelden de punten na een 1-1-gelijkspel.

SC Meddo, Bredevoort en HMC’17 winnen in vijfde klasse

SC Meddo herstelde zich overtuigend van de 4-0-nederlaag tegen HMC’17 van vorige week. Op bezoek bij SVBV won de ploeg uit Meddo met 3-0.

Bredevoort pakte eveneens drie punten. De uitwedstrijd tegen KSV in Vragender werd met 2-0 gewonnen. HMC’17 bleef in de bovenste regionen meedraaien door GSV’63 met 6-2 te verslaan.

AD’69 boekte een 4-1-overwinning bij Wolfersveen, terwijl DEO met 4-2 won op bezoek bij Lochuizen. Halle pakte de volle buit met een 4-1-uitzege op MEC.

Grote overwinning voor vrouwen SC Meddo

Ook in het vrouwenvoetbal vielen enkele opvallende uitslagen. SC Meddo VR1 boekte een ruime 12-0-overwinning op Vorden VR2.

Longa’30 VR1 kende eveneens een productieve wedstrijd. De Lichtenvoordse vrouwen wonnen met 6-0 bij FC Winterswijk VR2.

SJO MEC/Bredevoort VR1 versloeg Etten VR1 met 3-2. FC Winterswijk VR1 won met 1-0 van FC Dinxperlo VR2, terwijl de vrouwen van FC Eibergen met 2-2 gelijkspeelden tegen Broekland.

Voor Grol VR1 eindigde het weekend met een 3-0-nederlaag tegen Sportclub Rekken. FC Trias VR1 verloor thuis met 1-2 van Vorden VR1.