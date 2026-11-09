GROENLO — Spannende avondstrijd tussen HV Grol DS1 en BWO eindigt in nederlaag

1 minuut leestijd

Foto: René van den Mosselaar

Op zaterdagavond speelde HV Grol DS1 een krappe wedstrijd tegen BWO uit Hengelo. Na een eerdere ontmoeting die in een gelijkspel eindigde, stonden beide teams wederom dicht bij elkaar in het sportcentrum. De wedstrijd leverde een intens gevecht op waarin het middenveld constant in balans bleef.

De handbalsters van HV Grol brachten verzorgd spel en wisten fraaie aanvallen op te zetten, maar hadden moeite met het afronden. De keepsters aan beide kanten hielden de doelpuntenaantallen beperkt, waardoor het bij rust 12-13 stond in het voordeel van BWO. Na de pauze liep BWO kort uit naar een voorsprong van drie doelpunten, maar HV Grol kwam sterk terug dankzij snelle breaks en maakte het weer spannend.

De laatste minuten bleken beslissend. In de slotfase raakte de thuisploeg wat gehaast en onzorgvuldig, iets dat BWO afstrafte en uiteindelijk met 20-21 als winnaar uit de strijd kwam. Het resultaat was een kleine nederlaag na een wedstrijd waarin beide teams elkaar in evenwicht hielden.

Voor HV Grol DS1 volgt nu de taak om de fouten van deze wedstrijd te analyseren en zich voor te bereiden op de volgende confrontaties in de competitie.