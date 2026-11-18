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Foto: PR

Het blijft koud in de Achterhoek. De temperatuur ligt tussen 6 en 10 graden. Het is vooral regenachtig.

Verwachting voor vandaag

De ochtend begint motregenachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt. Vanavond is het zonnig.

Regen en wind

Vooral in de middag valt regen. In totaal kan ongeveer 6,8 millimeter vallen. De wind bereikt ongeveer 31 kilometer per uur.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding is verstandig. Neem regenkleding mee als je langer op pad gaat.

Voor land en erf

De avond biedt waarschijnlijk de beste kans op droog buitenwerk. Op open land is de wind duidelijk merkbaar. Het is licht van ongeveer 07:58 tot 16:38 uur.