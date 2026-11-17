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Vrijdag 20 november om 16.00 uur begint de wereldwijde voorverkoop van kaarten voor de Zwarte Cross 2027. Het festival, dat plaatsvindt van 15 tot en met 18 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde, trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

De organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, verwacht dat de enorme belangstelling voor tickets zorgt voor veel drukte. Om de stress te verlichten, zendt de Zwarte Cross vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur live uit via Zwarte Cross Radio, zodat geïnteresseerden alvast in de stemming kunnen komen.

De editie van 2026 trok ruim 257.000 bezoekers. De inschrijvingen voor de crossklassen waren dit jaar binnen enkele minuten vol. Leden van de fanclub Harder! kregen vorige week al exclusief toegang tot de kaartverkoop en maakten daar volop gebruik van. Hoewel op het moment van de aankondiging alle kaartsoorten nog beschikbaar waren, kan het vrijdag voorkomen dat sommige soorten al uitverkocht zijn vanwege de voorrang voor fanclubleden.

Voor 2027 heeft de organisatie het motto Rikie Forever! gekozen, als eerbetoon aan festivaldirectrice Tante Rikie, die in 2022 afscheid nam. Het motto staat voor haar blijvende invloed op het festival.

De Zwarte Cross combineert al dertig jaar motorcross, muziek, theater, stunts en spektakel. Het is het grootste betaalde festival van Nederland en het grootste crossevenement van Europa.

Meer informatie over het festival en de kaartverkoop is te vinden op de officiële website.