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Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre staat onder voorwaarden positief tegenover tijdelijke opvang van nareizigers door het COA op het iHub-terrein in Harreveld. De opvang moet afspraken bevatten over onder meer veiligheid, toezicht, onderwijs, vervoer en communicatie met inwoners.

De gemeente wil de opvang voor maximaal vijf jaar toestaan. Daarmee wil zij bijdragen aan het tekort aan opvangplekken en tegelijk tijd nemen om woningbouw op het terrein voor te bereiden. Het huidige woningbouwplan van iHub vraagt volgens het college nog om aanpassingen en aanvullend onderzoek, onder meer naar verkeer, groen en het aantal woningen.

De gemeenteraad bespreekt de afspraken met het COA in december en kan wensen en bedenkingen meegeven. Daarna neemt het college een definitief besluit. Het COA moet ook nog een omgevingsvergunning aanvragen voordat de opvang kan beginnen.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Oost Gelre.