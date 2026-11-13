Suzan & Freek populairst onder Nederlandse muziekgezelschappen

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Nederlanders hebben het zangduo Suzan & Freek het liefst, blijkt uit het Cultuursector Merkenonderzoek 2026 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Het duo geniet de meeste sympathie onder jong en oud, terwijl het Koninklijk Concertgebouworkest het hoogste scoort op de kwaliteit van het repertoire.

Het onderzoek, dat sinds 2006 jaarlijks wordt uitgevoerd en inmiddels 163.000 respondenten telt, brengt de reputatie van Nederlandse cultuurinstellingen in kaart. De respondenten beoordelen onder meer bekendheid, waardering en binding, maar ook merkpersoonlijkheid en bezoekintentie.

Volgens merkadviseur Hendrik Beerda heeft Suzan & Freek hun sterke positie mede te danken aan de maatschappelijke steun na het persoonlijke jaar 2025, waarin het paar een kind kreeg en Freek ongeneeslijk ziek bleek. Die steun, gecombineerd met hun sympathieke uitstraling en ontspannen muziekkeuze, versterkt hun reputatie.

Hoewel Suzan & Freek het meest geliefd zijn, waarderen de respondenten klassieke orkesten hoger qua kwaliteit. Het Concertgebouworkest staat bovenaan de lijst van beste kwaliteit, gevolgd door het Nederlands Philharmonisch en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het eerste populaire gezelschap in de top tien op kwaliteit is de Haagse band DI-RECT op plek zeven.

De top vijf van sympathiekste muziekgezelschappen in 2026 bestaat uit Suzan & Freek, Jostiband, Acda en de Munnik, Noord Nederlands Orkest en BLF. Op het gebied van kwaliteit voeren het Concertgebouworkest, Nederlands Philharmonisch en Rotterdams Philharmonisch de lijst aan, met Suzan & Freek op de zestiende plaats.