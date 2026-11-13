BRONCKHORST — Bronckhorst bereidt programmaplan 2027-2030 voor en gaat tijdelijke noodopvang De Betteld regelen

2 minuten leestijd

Foto: PR

De gemeente Bronckhorst presenteerde op 10 november het programmaplan voor 2027 tot 2030. Het plan is gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Dichtbij, Duidelijk, Durven’ van de politieke partijen GBB, PRO, VVD en D66. De uitvoering richt zich vooral op drie grote thema’s: een sterke samenleving, een toekomstbestendige leefomgeving en een mensgerichte overheid.

Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden actief betrokken bij de plannen. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 17 december over het programmaplan tijdens de laatste raadsvergadering dit jaar.

Met het plan zet het college van burgemeester en wethouders in op investeren in een sociale basis waar iedereen kan meedoen. Daartoe is een budget van een half miljoen euro gereserveerd, vooral voor preventie en het versterken van bestaanszekerheid via meedoenregelingen. Verder is wonen een belangrijk aandachtsgebied met een doelstelling om jaarlijks gemiddeld 200 woningen te bouwen, waarvan een derde sociale huur en een derde betaalbare koopwoningen. Projecten zoals ’t Loo in Zelhem en De Buitentuin in Baak zijn daar voorbeelden van.

Daarnaast actualiseert de gemeente de Omgevingsvisie naar 2050. In dit langetermijnbeeld maakt Bronckhorst keuzes op terreinen als mobiliteit, natuur, water en energie, met speciale aandacht voor het realiseren van een energieneutraliteit in 2050 en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.

Ook het lokale ondernemersklimaat krijgt aandacht. Ondernemers worden ondersteund bij innovatie en verduurzaming. Bijvoorbeeld door het versterken van bedrijventerreinen zoals Werkveld in Vorden en het ontwikkelen van nieuwe locaties in Zelhem en Steenderen.

Burgemeester en wethouders benadrukken dat de belastingen in 2027 hetzelfde blijven als in 2026. Een gemiddeld huishouden betaalt volgend jaar ongeveer €1.127 aan gemeentelijke belastingen, iets meer dan de €1.048 in 2026.