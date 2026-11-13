BELTRUM — Ser Wouters uit Beltrum kampioen in koningsklasse Kart4Fun

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Foto: PR – Fedor Eskes/RaceXpress.nl

Ser Wouters heeft zaterdag op het circuit van Berghem de titel in de KZ2-klasse van het Kart4Fun-kampioenschap veiliggesteld. De zestienjarige coureur uit Beltrum werd met een derde plaats in de finale kampioen, een jaar na zijn debuut in deze koningsklasse.

Wouters stond het hele seizoen vrijwel aan kop en had de titel al binnen voor de finale van de vijfde ronde. “Sinds de vorige ronde in Eindhoven voelde ik dat het kon”, vertelde hij. Daar won hij ook de dagzege, wat zijn favorietenrol bevestigde. Het circuit in Eindhoven vindt hij uitdagend, juist omdat het lastig is om er het verschil te maken.

In Berghem verliep het raceweekend voor Wouters aanvankelijk moeizamer dan gehoopt. Na een mindere dag op zaterdag vond hij op zondag weer de snelheid die nodig was om de titel te pakken. In de eerste heat nam hij overtuigend de leiding en won die race, waarmee hij het kampioenschap veiligstelde. De tweede heat eindigde hij als negende, maar in de finale vocht hij zich terug naar de derde plek.

Naast Kart4Fun reed Wouters dit seizoen ook in de United Karting Series (UKS), waar het Nederlands kampioenschap onder valt. Hij benadrukt dat het een intensief seizoen was met negen wedstrijden en veel training, waarbij een goede fysieke conditie essentieel is.

Voor volgend seizoen wil Wouters doorgaan in de koningsklasse. Hij hoopt in de UKS bij de top vijf te eindigen en zijn titel bij Kart4Fun te verdedigen. Hij is de zoon van viervoudig Nederlands kampioen Jean-Pierre Wouters.

Wouters bedankt zijn familie en zijn technische team voor hun steun. Hij wordt dit seizoen ondersteund door WMS Wouters Motorsport en RKS Engines. Voor een volledig UKS-seizoen is hij nog op zoek naar sponsoren.