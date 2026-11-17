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Foto: Johan Geeroms

De inflatie in de eurozone bereikt begin 2027 een nieuwe piek van 4,4 procent, ondanks dat de olieprijs sinds eind oktober met ruim 20 procent is gedaald. Dat voorspelt kredietverzekeraar Allianz Trade. De daling van de olieprijs vertaalt zich nog niet in lagere consumentenprijzen, omdat geopolitieke onzekerheid, hoge transportkosten en het aanvullen van voorraden de kostendruk hoog houden.

In september lagen de producentenprijzen in de eurozone 11,1 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de consumentenprijsinflatie in oktober 4,0 procent bedroeg. Voor heel 2027 verwacht Allianz Trade een gemiddelde inflatie van 3,0 procent, een half procentpunt hoger dan eerder geraamd.

Volgens Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux bij Allianz Trade, zijn de grootste prijsstijgingen voor consumenten nog niet zichtbaar. “De inflatiegolf verschuift van de energierekening naar de winkelstraat. Daarom zal de inflatie verder oplopen, ook nu de olieprijs daalt.”

De olieprijs bevat nog een geopolitieke risicopremie vanwege de vrees voor nieuwe verstoringen in het Midden-Oosten. Daarnaast zijn transport en verzekeringen duurder geworden door omwegen en beveiligde konvooien. De kosten om een vat ruwe olie te vervoeren zijn gestegen van ongeveer 3 dollar vóór het conflict naar 20 tot 25 dollar.

Ook het tekort aan raffinagecapaciteit zorgt voor hoge prijzen, vooral voor diesel. De Europese dieselprijs aan de pomp is dit jaar met ongeveer 35 procent gestegen, terwijl de groothandelsprijzen zelfs zijn verdubbeld. Deze hoge dieselprijzen houden de kosten in de economie op peil, wat de prijsdruk versterkt.

De voedselprijzen stijgen met vertraging. Europese boeren zien hun kosten toenemen, terwijl de prijzen die zij ontvangen dalen. Allianz Trade verwacht dat de inflatie bij voedingsproducenten begin 2027 piekt, met de sterkste stijging van voedselprijzen in winkels in het tweede en derde kwartaal. Hittegolven en het weerfenomeen El Niño kunnen de oogsten verder onder druk zetten en zo extra prijsstijgingen veroorzaken.

Daarnaast verandert China van een prijsdemper in een aanjager van inflatie. Chinese exportprijzen liggen fors hoger dan een jaar geleden, vooral bij machines en elektronica. Dit maakt import duurder en verhoogt de kosten voor Europese bedrijven die afhankelijk zijn van Chinese technologie.

Voor Nederlandse bedrijven die veel energie gebruiken of afhankelijk zijn van transport en ingevoerde grondstoffen, zoals in de logistiek, voedingsmiddelenindustrie, chemie en metaal, betekent dit extra druk op de winstmarges. Bij aanhoudend hoge energieprijzen in 2027 kunnen zij 1 tot 2 procentpunt aan marge verliezen.

Voor huishoudens betekent de inflatie opnieuw koopkrachtverlies. Allianz Trade verwacht dat de reële lonen in het vierde kwartaal van 2026 met 1,2 procent dalen. Hogere prijzen voor boodschappen, energie en vervoer laten minder ruimte over voor andere uitgaven.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting de rente in december 2026 en maart 2027 met 0,25 procentpunt verhogen, waardoor lenen duurder wordt en investeringen mogelijk afnemen.