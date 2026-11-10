APELDOORN — Paleis Het Loo toont kersttradities van de Oranjes in Winterpaleis

2 minuten leestijd

Foto: Paleis Het Loo

Paleis Het Loo brengt deze winter de kerstvieringen van de Oranjes tot leven met de tentoonstelling Winterpaleis Het Loo. Van de 17e eeuw tot de jaren 70 laat het paleis zien hoe verschillende leden van de koninklijke familie kerst vierden, met intieme opstellingen en een zaal vol kerstbomen.

In het paleis zijn de geuren en sfeer van kerst voelbaar. Op de tafels staat 18e-eeuws Meissen-porselein van Anna van Hannover, moeder van stadhouder Willem V, en het koninklijk servies met de gekroonde W van koning Willem I. De kerstboom, een traditie die koningin Emma introduceerde, is rijk versierd met lametta, zilveren sliertjes die in het licht glinsteren, zoals prins Bernard dat jarenlang deed.

De tentoonstelling vertelt ook over prinses Juliana, die Noorse kerstliederen vertaalde en zong voor het personeel, en over prins Hendrik, die een Scandinavische kerstboom met stroversieringen had. Parijse poppen van prinses Wilhelmina krijgen een eigen kerstboom, waarmee de persoonlijke tradities van de Oranjes zichtbaar worden.

In de Bentinckkamer staan vier kerstbomen, elk versierd naar de smaak van een koningin of prinses. Queen Charlotte had de oudst bekende kerstboom van het Britse hof, versierd met kaarsen en papieren bloemen. Koningin Victoria en prins Albert maakten de kerstboom populair zoals wij die nu kennen, met dennengroen en kaarsjes. Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, bekend als Sisi, vierde haar verjaardag op kerstavond en kende de traditie van brandende kaarsjes in de boom. Prinses Margriet zette de traditie voort met veel lametta en echte kaarsen.

Winterpaleis Het Loo opent op 9 december met de ontsteking van de nationale kerstboom op het voorplein, een avond met muziek en verhalen. Het paleis is tot begin januari op enkele avonden geopend tot 19.00 uur. Conservator Paul Rem verzorgt op drie dinsdagen in december lezingen over koninklijke objecten. Voor kinderen is er een winteratelier met knutselen, spelletjes en lekkernijen zoals poffertjes en wafels.

Wie het bezoek wil combineren met een feestelijke kerstbrunch in de balzaal kan deze vooraf online reserveren.

Meer informatie over Winterpaleis Het Loo en het programma is te vinden op de officiële website.