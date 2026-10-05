LANDELIJK — Minister en onderwijskoepels werken samen aan talentstrategie voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

2 minuten leestijd

Foto: PR

Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de belangrijkste onderwijskoepels hebben concrete voorstellen gepresenteerd om de talentstrategie in Nederland vorm te geven. Deze strategie richt zich op het aantrekken, opleiden en behouden van mensen die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hebben gezamenlijk plannen ingediend die onder meer gericht zijn op het opleiden van meer studenten in prioritaire sectoren, het versterken van om- en bijscholing, en het flexibel houden van het onderwijs. Daarbij is het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving een belangrijke voorwaarde, zodat regionale samenwerking eenvoudiger wordt en opleidingen sneller kunnen inspelen op veranderende kennis- en vaardigheidseisen.

Minister Letschert benadrukt het belang van deze samenwerking: „Het onderwijs is onmisbaar om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten laten hiermee zien dat ze niet afwachten, maar zelf met concrete voorstellen komen om de talentstrategie te laten slagen.” Ze wil samen met onderwijsinstellingen, werkgevers, studenten en het lager en middelbaar onderwijs snel tot een gezamenlijke aanpak komen. Ook de PO-Raad en VO-raad hebben hun steun uitgesproken voor de talentstrategie en willen actief bijdragen aan de aanpak. Zij richten zich op de leerlingen die nu nog in de schoolbanken zitten en straks de arbeidsmarkt betreden.

De talentstrategie is een antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Door vergrijzing zal er in de toekomst meer werk moeten worden gedaan door minder mensen. Tegelijkertijd sluiten de vaardigheden van werkenden niet altijd aan bij de vraag op de arbeidsmarkt. Het kabinet streeft naar een jaarlijkse economische groei van 1,5 procent om publieke voorzieningen op peil te houden en Nederland als woonland aantrekkelijk te houden. De focus ligt op vier domeinen waar Nederland kansen ziet voor innovatie en groei: digitalisering en kunstmatige intelligentie, veiligheid en weerbaarheid, energie- en klimaattechnologie, en life sciences en biotechnologie. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende vakmensen zijn voor essentiële publieke sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en woningbouw.

De voorstellen van de onderwijskoepels vormen het vertrekpunt voor verdere uitwerking van de talentstrategie. Dit gebeurt onder andere via het mbo-Pact ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’ en samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. Rond de jaarwisseling informeert het kabinet de Tweede Kamer over de volgende stappen.

De voorstellen zijn te vinden op de websites van de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland. Meer informatie over de talentstrategie en de voorstellen is beschikbaar via de officiële websites van de betrokken onderwijskoepels: