LOCHEM — Lochemse bijeenkomst over zorg en welzijn voor mensen met dementie

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Foto: PR / Henk Eggink

Op vrijdagochtend 9 oktober organiseert Alzheimer Trefpunt Lochem een bijeenkomst waarin duidelijk wordt welke organisaties betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem en begint om 10.30 uur, met inloop vanaf 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

R. Hamelberg van ’t Baken, een organisatie binnen de gemeente Lochem die betrokken is bij zorg en welzijn, geeft uitleg over de verschillende instanties en regelingen die een rol spelen bij dementiezorg. Daarbij komt onder meer aan bod hoe je contact met deze organisaties kunt leggen en wat zij voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen betekenen.

De onderwerpen die worden besproken, zijn onder andere wat ’t Baken precies doet en hoe ze te werk gaan. Ook worden belangrijke wettelijke regelingen uitgelegd, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast wordt ingegaan op de financiële gevolgen van opname in een verpleeghuis en wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

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De presentatie van Hamelberg is interactief opgezet, zodat er volop gelegenheid is om vragen te stellen. Dit biedt een laagdrempelige manier om meer grip te krijgen op de mogelijkheden rondom zorg en ondersteuning bij dementie.