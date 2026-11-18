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Buschauffeurs en treinpersoneel in het streekvervoer leggen op maandag 23 en dinsdag 24 november het werk neer. De vakbonden FNV en CNV kondigen daarnaast nieuwe stakingsdagen aan op 3 en 4 december, 14 en 15 december en 18 december. De acties zijn het gevolg van het vastlopen van de cao-onderhandelingen tussen de bonden en werkgevers.

De stakingen gelden landelijk en treffen ook het streekvervoer in de Achterhoek. Dit betekent dat streekbussen en regionale treinen mogelijk niet rijden op de aangekondigde dagen. Wat dit precies betekent voor specifieke ritten in de regio is nog niet duidelijk. Reizigers wordt aangeraden vlak voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren, bijvoorbeeld via de reisplanner van vervoerder Arriva.

De cao Openbaar Vervoer geldt voor ruim 13.000 werknemers, waaronder buschauffeurs van onder meer Arriva, Transdev en EBS. De vakbonden wijzen erop dat het eindbod van de werkgevers niet acceptabel is. Een grote meerderheid van de leden van FNV (95 procent) en CNV (93 procent) verwierp het voorstel.

Vorige maand waren er ook stakingen in het streekvervoer, maar die werden tijdelijk opgeschort toen de bonden en werkgevers opnieuw om tafel gingen. Die gesprekken liepen echter vast, waarna de bonden besloten de acties te hervatten.