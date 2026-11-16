LANDELIJK — Campagne voor sociale veiligheid in de horeca van start

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Koninklijke Horeca Nederland (KHN), De Horecabond en vakbond CNV zijn een campagne begonnen om sociale veiligheid in de horeca te verbeteren. Met de campagne ‘Écht gezellig’ willen ze ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, terugdringen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 horecamedewerkers hiermee te maken krijgt.

De initiatiefnemers hebben een algemene gedragscode opgesteld die duidelijk maakt welk gedrag wel en niet acceptabel is in horecagelegenheden. Hiermee kunnen horecazaken hun eigen regels aanpassen en versterken. Daarnaast krijgen zij gratis toegang tot vertrouwenspersonen en trainingen over sociale veiligheid, zowel voor medewerkers als voor interne vertrouwenspersonen.

De campagne richt zich op alle horecazaken in Nederland, van koffiebars tot nachtclubs en van kroegen tot sterrenrestaurants. Horecazaken die meedoen, laten zien dat ze sociale veiligheid serieus nemen en actief aan de slag gaan om een veilige werkomgeving te creëren.

Volgens Ralf Benda, voorzitter van KHN, is sociale veiligheid de basis voor een gezellige horeca waar iedereen zich gerespecteerd voelt. Ook De Horecabond benadrukt het belang van een gedragscode waarin afspraken staan over respectvol omgaan met elkaar en het aanspreken op ongewenst gedrag. CNV Jongeren wijst erop dat vooral jonge medewerkers vaak te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, ook van leidinggevenden, en dat zij moeten weten waar ze terechtkunnen.

De campagne maakt deel uit van een bredere sectorale aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de horeca, een initiatief van regeringscommissaris Mariëtte Hamer en de Stichting van de Arbeid. Deze aanpak wordt mede gefinancierd vanuit het Horeca Ontwikkel Platform (HOP).

Meer informatie over de campagne en de gedragscode is te vinden op echt-gezellig.nl. Het onderzoek waaruit de cijfers komen, is gepubliceerd door CBS en TNO in 2024 en toont aan dat werknemers in zorg en horeca het vaakst ongewenst gedrag ervaren.