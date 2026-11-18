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Quinn Lieverdink uit Zelhem is gekozen als jeugdburgemeester voor het schooljaar 2026-2027. De 10-jarige kwam als winnaar uit de bus na een selectie onder leerlingen uit groep 7 van basisscholen in de gemeente Bronckhorst.

Achttien kinderen meldden zich aan voor de functie. Zij werden beoordeeld aan de hand van een presentatie en een debat in het gemeentehuis. Quinn overtuigde de jury met een duidelijk plan gericht op meer bewegen, plezier maken en een veilige gemeente. Hij wil ook een koppeling maken tussen bewegen en het schoonhouden van de buurt door bijvoorbeeld grappige vuilnisbakken te plaatsen tegen zwerfafval.

De benoeming van Quinn vindt officieel plaats tijdens de raadsvergadering op 26 november. Hij kreeg die dag al symbolisch de keten omgehangen door zijn voorganger Kjell Leemans. Quinn wordt daarnaast voorzitter van een nieuw kinderparlement dat hij samen met 18 andere kinderen gaat vormen. Dit kinderparlement zal ook tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd worden.

Burgemeester Patrick van Domburg was onder de indruk van de plannen van Quinn en nodigt hem uit om met het kinderparlement te kijken naar de mogelijkheden om ideeën te combineren. Binnenkort wordt afgesproken hoe Quinn zijn rol verder invult en aan welke gemeentelijke activiteiten hij deelneemt. Die activiteiten zijn onder meer het inhalen van Sinterklaas, Koningsdag en de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

De functie van jeugdburgemeester is bedoeld om kinderen een stem te geven in de gemeente. Quinn kan namens de kinderen met ideeën terecht bij de burgemeester. Bronckhorst kiest elk jaar een nieuwe jeugdburgemeester.