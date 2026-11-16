BRONCKHORST — Gemeente Bronckhorst zoekt vrijwilligers van het jaar en bijzondere kampioenen

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De gemeente Bronckhorst roept inwoners op om vrijwilligers en sportkampioenen uit hun omgeving aan te melden. Personen of groepen die zich in 2026 hebben onderscheiden als vrijwilliger kunnen zich tot 9 december inschrijven voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook sporters die eerste, tweede of derde zijn geworden op een nationaal, Europees of wereldkampioenschap, kunnen tot die datum worden aangemeld voor een huldiging.

De bekendmaking van zowel de vrijwilliger als de kampioenen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2027. Het initiatief is bedoeld om de inzet van vrijwilligers en bijzondere sportprestaties binnen de gemeente te waarderen.

Vrijwilligersactiviteiten moeten plaatsvinden binnen georganiseerd verband, zoals stichtingen, verenigingen of professionele en religieuze organisaties die maatschappelijke ondersteuning bieden. Ook mensen uit andere gemeenten die vrijwilligerswerk doen in Bronckhorst worden genoemd. Individueel vrijwilligerswerk, zoals mantelzorg, komt niet in aanmerking; overkoepelende organisaties wel. Politiek vrijwilligerswerk en eerdere ontvangers van Koninklijke onderscheidingen of ereburgerschap zijn uitgesloten.

Een jury selecteert uit de aanmeldingen drie genomineerden en kiest een winnaar. De winnaar ontvangt 250, een vrijwilligersgroep 500, en de overige genomineerden krijgen ieder 100 en een oorkonde.

Voor de kampioenen geldt dat minstens de helft van het team of duo afkomstig moet zijn uit de gemeente en dat de prestatie erkend moet zijn door een landelijke bond. De prestatie moet door de persoon of club zelf zijn geleverd; eigenaren van rashonden of bijzondere vogels kunnen niet worden aangemeld.

Inwoners kunnen personen of clubs tot 9 december aanmelden via www.bronckhorst.nl/vrijwilliger voor vrijwilligers en via de officiële website/kampioenen voor kampioenen.