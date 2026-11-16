NEEDE — 326 wandelaars trotseerden regen tijdens herfstwandeling

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Ondanks het tegenvallende herfstweer kijkt VVV Neede terug op een bijzonder geslaagde herfstwandeltocht. Maar liefst 326 enthousiaste wandelaars lieten zich niet tegenhouden door de regen en trokken eropuit om te genieten van de prachtige omgeving van Neede.

Er kon gekozen worden uit drie afstanden: 6, 11 of 16 kilometer. De routes voerden de deelnemers door het mooie Needse en Haarlose landschap, waar de bomen momenteel schitteren in de warme herfstkleuren. Met een stevige pas, goede wandelschoenen en hier en daar een paraplu werd het toch een heerlijke dag om buiten te zijn. De regen mocht dan af en toe voor wat extra nattigheid zorgen, het enthousiasme van de wandelaars was er niet minder om!

VVV Neede bedankt alle deelnemers voor hun komst en hoopt iedereen bij een volgende wandeltocht opnieuw te mogen verwelkomen!