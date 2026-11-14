WINTERSWIJK — Goochelaar brengt kinderen mediawijsheid bij in magische show

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Op woensdag 25 november kunnen kinderen van 9 tot en met 14 jaar in het Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk kennismaken met de bijzondere combinatie van magie en mediawijsheid. Tijdens De Magische Media Show neemt meester-goochelaar Lars van Tuijl hen mee in de wereld van internet en social media, op een speelse en verrassende manier.

Lars laat zien hoe het menselijk brein en digitale media ons soms voor de gek kunnen houden. Hij gebruikt magische trucs en humor om belangrijke thema’s als online veiligheid, privacy en het belang van sterke wachtwoorden begrijpelijk te maken. De show is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid en wil kinderen bewuster maken van hun online gedrag, terwijl zij ook worden getrakteerd op magische ‘WOW-momenten’.

Van Tuijl is geen onbekende in het medialandschap; hij trad onder meer op in het NPO ZAPP-programma De Buitendienst en tijdens de Dutch Media Week op het Mediapark in Hilversum.

De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt een uur. Aanmelden kan via de officiële pagina van de Magische Media Show, telefonisch via 088-0062929 of bij de informatiebalie van de bibliotheek.