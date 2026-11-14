LICHTENVOORDE — Zwarte Cross start kaartverkoop met verlanglijst voor 2027

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Foto: Marcel Houwer

De kaartverkoop voor de Zwarte Cross 2027 begint op 20 november om 16.00 uur. Om bezoekers te helpen zich goed voor te bereiden, is er dit jaar een verlanglijst beschikbaar. Daarmee kunnen liefhebbers alvast hun favoriete tickets en merchandise selecteren, zodat ze tijdens de verkoop alles in één keer kunnen bestellen.

De verlanglijst is vanaf nu toegankelijk en kan tot 20 november 11.00 uur worden samengesteld. Wie zijn lijstje klaar heeft, ontvangt op 20 november om 12.00 uur een e-mail met een link om de verlanglijst op te halen en in de wachtrij te komen voor de kaartverkoop. Het is belangrijk om te weten dat het maken van een verlanglijst geen garantie biedt dat alle items ook daadwerkelijk gekocht kunnen worden; het principe blijft wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Naast tickets is er ook merchandise beschikbaar met het motto ‘Rikie Forever’, een eerbetoon aan festivaldirectrice Tante Rikie. Dit thema siert onder meer T-shirts, hoodies, stickers en een speciale literfles van Nozem Oil. Voor fans die Rikie graag langer bij zich willen dragen, is er ook een kleine Tante Rikie sleutelhanger. De voorraad van deze artikelen is beperkt, dus snel zijn is aan te raden.

De Zwarte Cross vindt volgend jaar plaats van 15 tot en met 18 juli in Lichtenvoorde. Voor wie vragen heeft over de kaartverkoop of het gebruik van de verlanglijst, is er een uitgebreide FAQ beschikbaar.

Meer informatie over de verlanglijst en de kaartverkoop is te vinden op de officiële website van de Zwarte Cross.